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Формируют комиссии: в Мариуполе активизировалась подготовка к "псевдореферендуму"

Фото: в Мариуполе активизировалась подготовка к "референдуму" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Мариуполе Донецкой области оккупанты активизировали подготовку к "псевдореферендуму". С помощью коллаборантов пытаются сформировать четыре избирательные комиссии.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Андрющенко заявил, что из Кремля российским войскам поступило новое указание – выйти на границу Донецкой области до 15 сентября. Потому ускорилась работа по подготовке "псевдореферендума". Пока формирование избирательных комиссий срывается.

Одновременно главы ОСМД получили указание на уточнение персональных данных мариупольцев. Вслед за этим начались массовые обзвоны жителей города с вопросом, планируют ли люди голосовать. При этом дата референдума пока не объявляется.

Ранее сообщалось, что РФ может готовить провокацию на 1 сентября в школах захваченных городов Донецкой области в контексте недавнего указания президента РФ Владимира Путина взять все школы под вооруженную охрану.

Также мы писали, что гауляйтеру Мариуполя и еще девяти коллаборантам из Донецкой и Луганской областей объявили подозрение.

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