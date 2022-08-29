Формують комісії: у Маріуполі активізувалася підготовка до "псевдореферендуму"

У Маріуполі Донецької області окупанти активізували підготовку до "псевдореферендуму". За допомогою колаборантів намагаються сформувати чотири виборчі комісії.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.