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Формат участия Зеленского в Генассамблее ООН еще не решен, - Никифоров

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Киев, Понедельник 13 сентября 2021 06:32
Формат участия Зеленского в Генассамблее ООН еще не решен, - Никифоров Фото: формат участия Зеленского в Генассамблее ООН еще не решен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Формат участия Владимира Зеленского в Генассамблее ООН еще не решен. Это заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Дом".

"Он будет принимать решение, исходя из целесообразности. Ведь потратить кучу времени - день туда, день обратно на перелет - ради того, чтобы постоять на трибуне ООН? Конечно, нет. Должна быть какая-то польза. Если польза - какие-то договоренности, какие-то встречи, подписание каких-то документов - оправдывает эту трату времени, президент решит лететь. Если не оправдывает, если это просто церемониальная поездка, то он решит не лететь. Поэтому все зависит от президента. Но сейчас где - то 50/50", - отметил Никифоров.

По его словам, во время выступления на Генассамблее Зеленский, в частности, затронет тему Крымской платформы, ведь в ООН входит 193 страны, и каждая из этих стран может присоединиться к декларации, подписанной на саммите Крымской платформы 23 августа.

"Я думаю, что президент может представить эту платформу и может еще раз пригласить. Все-таки ООН - это 193 страны. Он может пригласить эти страны присоединиться к Крымской платформе. Это было бы хорошим жестом", - добавил пресс-секретарь.

Ранее мы сообщали, что Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию на оккупированных территориях Украины.

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