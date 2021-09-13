Формат участия Зеленского в Генассамблее ООН еще не решен, - Никифоров

"Он будет принимать решение, исходя из целесообразности. Ведь потратить кучу времени - день туда, день обратно на перелет - ради того, чтобы постоять на трибуне ООН? Конечно, нет. Должна быть какая-то польза. Если польза - какие-то договоренности, какие-то встречи, подписание каких-то документов - оправдывает эту трату времени, президент решит лететь. Если не оправдывает, если это просто церемониальная поездка, то он решит не лететь. Поэтому все зависит от президента. Но сейчас где - то 50/50", - отметил Никифоров.

По его словам, во время выступления на Генассамблее Зеленский, в частности, затронет тему Крымской платформы, ведь в ООН входит 193 страны, и каждая из этих стран может присоединиться к декларации, подписанной на саммите Крымской платформы 23 августа.

"Я думаю, что президент может представить эту платформу и может еще раз пригласить. Все-таки ООН - это 193 страны. Он может пригласить эти страны присоединиться к Крымской платформе. Это было бы хорошим жестом", - добавил пресс-секретарь.