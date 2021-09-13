ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Формат участі Зеленського в Генасамблеї ООН ще не вирішено, - Нікіфоров

Новость на русском →
Київ, Понеділок 13 вересня 2021 06:32
Формат участі Зеленського в Генасамблеї ООН ще не вирішено, - Нікіфоров Фото: формат участі Зеленського в Генасамблеї ООН ще не вирішено (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Формат участі Володимира Зеленського в Генасамблеї ООН ще не вирішено. Це заявив прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на телеканал "Дом".

"Він буде приймати рішення, виходячи з доцільності. Адже витратити купу часу - день туди, день назад на переліт - заради того, щоб постояти на трибуні ООН? Звичайно, ні. Повинна бути якась користь. Якщо користь - якісь домовленості, якісь зустрічі, підписання якихось документів - що виправдовує цю витрату часу, президент вирішить летіти. Якщо не виправдовує, якщо це просто церемоніальна поїздка, то він вирішить не летіти. Тому все залежить від президента. Але зараз десь 50/50", - зазначив Никифоров.

За його словами, під час виступу на Генасамблеї Зеленський, зокрема, торкнеться теми Кримської платформи, адже в ООН входить 193 країни, і кожна з цих країн може приєднатися до декларації, підписаної на саміті Кримської платформи 23 серпня.

"Я думаю, що президент може представити цю платформу і може ще раз запросити. Все - таки ООН - це 193 країни. Він може запросити ці країни приєднатися до Кримської платформи. Це було б хорошим жестом", - додав прес-секретар.

Раніше ми повідомляли, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН
NEWS
На шляху до "жовтої" зони. Коли посилять карантин: нові правила та умови
На шляху до "жовтої" зони. Коли посилять карантин: нові правила та умови
DAILY
Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі