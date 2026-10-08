FOREX EXPO UKRAINE 2026: Джордан Белфорт, червона ікра та фуршет у трьох містах

Де купити квитки на FOREX EXPO UKRAINE 2026

Квитки на FOREX EXPO UKRAINE 2026, який розпочнеться о 17:00, можна придбати онлайн. Під час купівлі учасники можуть обрати одну з трьох локацій проведення форуму - Київ, Львів або Дніпро.

Квитки на кожне місто продаються окремо на платформі Karabas:

Київ - придбати квитки

Львів - придбати квитки

Дніпро - придбати квитки

Усі три локації працюватимуть за єдиною програмою. Учасники зможуть долучитися до онлайн-виступу топових спікерів, а також відвідати офлайн-частину заходу у вибраному місті.

Що у програмі форуму

Однією з головних особливостей події стане онлайн-виступ Джордана Белфорта - відомого американського підприємця, колишнього біржового брокера та автора мемуарів, що стали основою фільму "Вовк з Волл-стріт". Гості у трьох містах зможуть долучитися до його виступу в межах єдиної програми.

Але FOREX EXPO UKRAINE 2026 - це не лише виступ міжнародного спікера. Організатори підготували для гостей повноцінну неформальну програму з безкоштовним фуршетом, червоною ікрою, алкогольними напоями та різноманітними частуваннями. Також передбачена розважальна частина та можливість поспілкуватися у невимушеній атмосфері.

Хто такий Белфорт - "вовк з Волл-стріт"

Головний спікер форуму - Джордан Белфорт, відомий у всьому світі як "Вовк з Волл-стріт". Його історія отримала широку популярність після виходу однойменних мемуарів та їхньої екранізації Мартіном Скорсезе з Леонардо Ді Капріо в головній ролі.

Біографія Белфорта має і суперечливу сторінку: у 1990-х роках він керував брокерською компанією Stratton Oakmont, був засуджений у США за фінансові злочини та відбув покарання.

Джордан Белфорт

Після цього Белфорт побудував нову професійну кар'єру як автор, консультант і тренер із продажів та переговорів. Він розробив власну систему Straight Line - методику продажів і переконання, яку сьогодні просуває на міжнародному рівні.

Белфорт консультував понад 50 публічних компаній і працював із такими брендами, як Toyota, IBM, Ford, Sony та Wells Fargo.

Його книги стали міжнародними бестселерами. За даними видавництва Simon & Schuster, The Wolf of Wall Street та Catching the Wolf of Wall Street вийшли більш ніж у 40 країнах.

Організатори називають FOREX EXPO UKRAINE 2026 однією з наймасштабніших фінансових зустрічей осені та роблять ставку на формат, який суттєво відрізняється від традиційних бізнес-конференцій. Тут фінансова тематика поєднається з розважальною програмою, світською атмосферою та спілкуванням.