FOREX EXPO UKRAINE 2026: Джордан Белфорт, красная икра и фуршет в трех городах

Где купить билеты на FOREX EXPO UKRAINE 2026

Билеты на FOREX EXPO UKRAINE 2026 , который начнется в 17:00, можно купить онлайн. При покупке участники могут выбрать одну из трех локаций проведения форума – Киев, Львов или Днепр.

Билеты на каждый город продаются отдельно на платформе Karabas.

Киев - купить билеты

Львов - купить билеты

Днепр - купить билеты

Все три локации будут работать по единой программе. Участники смогут присоединиться к онлайн-выступлению топовых спикеров, а также посетить офлайн-часть мероприятия в выбранном городе.

Что в программе форума

Одной из главных особенностей события станет онлайн-выступление Джордана Белфорта – известного американского предпринимателя, бывшего биржевого брокера и автора мемуаров, ставших основой фильма "Волк с Уолл-стрит". Гости в трех городах могут присоединиться к его выступлению в рамках единой программы.

Но FOREX EXPO UKRAINE 2026 – это не только выступление международного спикера . Организаторы подготовили для гостей полноценную неформальную программу с бесплатным фуршетом, красной икрой, алкогольными напитками и угощениями. Предусмотрена развлекательная часть и возможность пообщаться в непринужденной атмосфере.

Кто такой Белфорт - "волк с Уолл-стрит"

Главный спикер форума – Джордан Белфорт, известный во всем мире как "Волк с Уолл-стрит". Его история получила широкую известность после ухода одноименных мемуаров и их экранизации Мартином Скорсезе из Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Биография Белфорта имеет и противоречивую страницу: в 1990-х он руководил брокерской компанией Stratton Oakmont, был осужден в США за финансовые преступления и отбыл наказание.

Джордан Белфорт

После этого Белфорт построил новую профессиональную карьеру как автор, консультант и тренер по продажам и переговорам. Он разработал собственную систему Straight Line – методику продаж и убеждения, которую сегодня продвигает на международном уровне.

Белфорт консультировал более 50 публичных компаний и работал с такими брендами как Toyota, IBM, Ford, Sony и Wells Fargo.

Его книги стали международными бестселлерами. По данным издательства Simon & Schuster, The Wolf of Wall Street и Catching the Wolf of Wall Street вышли более чем в 40 странах.

Организаторы называют FOREX EXPO UKRAINE 2026 одной из самых масштабных финансовых встреч осени и делают ставку на формат, существенно отличающийся от традиционных бизнес-конференций. Здесь финансовая тематика сочетается с развлекательной программой, светской атмосферой и общением.