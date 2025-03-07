Ford знімає з виробництва модель Focus і не готує заміну: названа причина

На цьому історія Ford Focus, який у минулому десятилітті був найпопулярнішим автомобілем у світі, завершиться. Модель непогано розійшлася в Європі і минулого року: за 12 місяців європейці купили понад 85 тисяч авто даної моделі, і це солідна цифра, хоча й на 15 відсотків менше за тиражі 2023-го. Завод, на якому зараз збирають модель, Ford не закриє, але переобладнає під сервісно-логістичний центр.

Восени 2024 року голова Ford Джим Фарлі заявив, що американська компанія згодом відмовиться від випуску "нудних" автомобілів, на зразок Focus, щоб зосередитися на виробництві культових моделей – Bronco, Mustang, Raptor та інших. Іншими словами, вектор зміститься у бік кросоверів, позашляховиків, пікапів та комерційного транспорту.

Логічно, що з відмовою від "звичайних" машин позиції Ford можуть ослабнути щодо конкурентів, які продовжують випускати легкові авто для масового споживача. Продажі Ford на європейському ринку вже просіли: за даними JATO Dynamics, у 2024 році вони скоротилися на 16 відсотків, до 461 291 штуки. А із завершенням виробництва Focus у європейській модельній лінійці марки не залишиться традиційних легкових авто, оскільки Fiesta та Mondeo вже відправлені у відставку.