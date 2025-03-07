Ford снимает с производства модель Focus и не готовит замену: названа причина

На этом история Ford Focus, который в прошлом десятилетии был самым популярным автомобилем в мире, завершится. Модель неплохо разошлась в Европе и в прошлом году: за 12 месяцев европейцы купили более 85 тысяч авто данной модели, и это солидная цифра, хотя и на 15 процентов меньше тиража 2023-го. Завод, на котором сейчас собирают модель, Ford не закроет, но переоборудует под сервисно-логистический центр.

Осенью 2024 года глава Ford Джим Фарли заявил, что американская компания со временем откажется от выпуска "скучных" автомобилей, вроде Focus, чтобы сосредоточиться на производстве культовых моделей - Bronco, Mustang, Raptor и других. Иными словами, вектор сместится в сторону кроссоверов, внедорожников, пикапов и коммерческого транспорта.

Логично, что с отказом от "обычных" машин позиции Ford могут ослабнуть относительно конкурентов, которые продолжают выпускать легковые авто для массового потребителя. Продажи Ford на европейском рынке уже просели: по данным JATO Dynamics, в 2024 году они сократились на 16 процентов, до 461 291 штуки. А с завершением производства Focus в европейской модельной линейке марки не останется традиционных легковых авто, поскольку Fiesta и Mondeo уже отправлены в отставку.