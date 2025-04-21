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Ford припинив експорт автомобілів до Китаю

Понеділок 21 квітня 2025 12:55
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Ford припинив експорт автомобілів до Китаю Фото: Ford припинив експорт автомобілів до Китаю (media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Ford зупинила експорт автомобілів до Китаю через торговельні війни. Так, поставки моделей F-150 Raptor, Mustang, Bronco, а також Lincoln Navigator поставлено на паузу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.

"Ми скоригували експорт із США до Китаю з урахуванням діючих мит", - підтвердив представник компанії Ford.

У Китай поставлялися автомобілі концерну Ford із заводів у Мічигані та Кентуккі, і альтернативи цим виробничим майданчикам немає. Постачання двигунів і коробок передач із США триває. Минулого року у Китай було експортовано близько 5,5 тисячі автомобілів Ford і Lincoln. Є й зворотний експорт: США з Китаю постачають кросовер Nautilus.

Дилерам відправили службову записку, з якої випливає, що якщо мита збережуться, підвищення цін на нові автомобілі неминуче. Однак поки що Ford не поспішає переписувати прайс-листи. Також не сказано про зупинку експорту з Китаю до США. За оцінками Reuters, 25-відсоткові мита Трампа призведуть до збільшення витрат автовиробників на 108 млрд доларів у 2025 році.

Втім, сам Дональд Трамп не сумнівається, що врешті-решт домовитися вдасться. Якщо тарифи все ж таки збережуться, то американські концерни Ford і General Motors сильно постраждають, адже і складальні конвеєри, і ключові постачальники комплектуючих перебувають за межами США.

Ford припинив експорт автомобілів до Китаю

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Ford Автомобільний ринок
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