Ford прекратил экспорт автомобилей в Китай

Компания Ford приостановила экспорт автомобилей в Китай из-за торговых войн. Так, поставки моделей F-150 Raptor, Mustang, Bronco, а также Lincoln Navigator поставлены на паузу.

"Мы скорректировали экспорт из США в Китай с учетом действующих пошлин", - подтвердил представитель компании Ford.

В Китай поставлялись автомобили концерна Ford с заводов в Мичигане и Кентукки, и альтернативы этим производственным площадкам нет. Поставки двигателей и коробок передач из США продолжаются. В прошлом году в Китай было экспортировано около 5,5 тысячи автомобилей Ford и Lincoln. Есть и обратный экспорт: США из Китая поставляют кроссовер Nautilus.

Дилерам отправили служебную записку, из которой следует, что если пошлины сохранятся, повышение цен на новые автомобили неизбежно. Однако пока Ford не спешит переписывать прайс-листы. Также не сказано об остановке экспорта из Китая в США. По оценкам Reuters, 25-процентные пошлины Трампа приведут к увеличению расходов автопроизводителей на 108 млрд долларов в 2025 году.

Впрочем, сам Дональд Трамп не сомневается, что в конце концов договориться удастся. Если тарифы все же сохранятся, то американские концерны Ford и General Motors сильно пострадают, ведь и сборочные конвейеры, и ключевые поставщики комплектующих находятся за пределами США.