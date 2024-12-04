Ford перетворив популярний кросовер Puma на електромобіль: названі ціни та характеристики

Компанія Ford представила третій електромобіль для Європи – компактний кросовер Ford Puma Gen-E. Роботи над ним почалися ще кілька років тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Це повністю самостійна розробка, створена на базі звичайного паливного кросовера Ford Puma, який виявився дуже популярним у Європі: торік там було продано 160 тисяч таких машин, і це рекорд за весь час випуску. Зовнішньо батарейна модифікація відрізняється від авто з ДВЗ відсутністю звичної решітки радіатора.

Для електромобіля заготовлено два ексклюзивні кольори кузова (жовтий Electric та синій Digital Aqua), а також власний дизайн коліс діаметром від 17 до 19 дюймів. Заявлений дорожній просвіт без навантаження – 157 мм.

Головним нововведенням у салоні став повністю перероблений дворівневий центральний тунель із компактним селектором трансмісії замість звичного важеля у бензинових версій. В іншому без змін: дисплей приладів на 12,8 дюйми, медіасистема Sync 4 з 12-дюймовим екраном та підтримкою бездротових протоколів Android Auto та Apple CarPlay, а також мінімум фізичних кнопок.

Як і паливна модель, електрична Puma Gen-E може похвалитися солідним для свого класу об'ємом багажника (574 л під полицею і 1283 л зі складеним заднім рядом), а також з'явився передній відсік на 43 л.

Силова установка електромобіля Ford Puma Gen-E складається з електромотора на передній осі на 168 к.с. та тягової батареї ємністю 43 кВт*год. Електричний кросовер може розігнатися до 100 км/год за 8 с та подолати 376 км на одній зарядці. Пікова потужність заряджання постійним струмом – до 100 кВт. Максимальна швидкість обмежена на позначці 160 км/год.

Електромобілі Ford Puma Gen-E випускатимуть на тому ж заводі в Румунії, де виготовляють звичайні бензинові кросовери. При цьому моторні модулі постачатимуть з Британії. У Німеччині електрична Puma коштуватиме від 36 900 євро, поставки перших товарних машин заплановано на весну 2025 року.