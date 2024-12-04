Ford превратил популярный кроссовер Puma в электромобиль: названы цены и характеристики

Компания Ford представила третий электромобиль для Европы – компактный кроссовер Ford Puma Gen-E. Работы над ним начались еще несколько лет назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Это полностью самостоятельная разработка, созданная на базе обычного топливного кроссовера Ford Puma, оказавшегося очень популярным в Европе: в прошлом году там было продано 160 тысяч таких машин, и это рекорд за все время выпуска. Внешне батарейная модификация отличается от авто с ДВС отсутствием привычной радиаторной решетки.

Для электромобиля заготовлены два эксклюзивных цвета кузова (желтый Electric и синий Digital Aqua), а также собственный дизайн колес диаметром от 17 до 19 дюймов. Заявленный дорожный просвет без погрузки – 157 мм.

Главным новшеством в салоне стал полностью переделанный двухуровневый центральный тоннель с компактным селектором трансмиссии вместо привычного рычага у бензиновых версий. В остальном без изменений: экран приборов на 12,8 дюйма, медиасистема Sync 4 с 12-дюймовым экраном и поддержкой беспроводных протоколов Android Auto и Apple CarPlay, а также минимум физических кнопок.

Как и топливная модель, электрическая Puma Gen-E может похвастаться солидным для своего класса объемом багажника (574 л под полкой и 1283 л со сложенным задним рядом), а также появился передний отсек на 43 л.

Силовая установка электромобиля Ford Puma Gen-E состоит из электромотора на передней оси на 168 л. и тяговой батареи емкостью 43 кВт*ч. Электрический кроссовер может разогнаться до 100 км/ч в 8 с и преодолеть 376 км на одной зарядке. Пиковая мощность подзарядки постоянным током – до 100 кВт. Максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч.

Электромобили Ford Puma Gen-E будут выпускать на том же заводе в Румынии, где производят обычные бензиновые кроссоверы. При этом моторные модули будут поставляться из Британии. В Германии электрическая Puma обойдется в 36 900 евро, поставки первых товарных машин запланированы на весну 2025 года.