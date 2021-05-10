Ford отзывает более 600 тысяч внедорожников в США
Американская автомобилестроительная компания Ford отзывает 616 967 внедорожников Ford Explorer в США. У автомобилей могут отсоединяться заглушки рейлингов на крыше.
Об этом сообщает Reuters.
К компании с просьбой отозвать авто обратилось Национальное управление безопасности дорожного движения США.
В случае необходимости автомобилестроитель установит специальные штифты и заменит повреждения.
С начала 2021 года о проблемах с рейлингами сообщили 11 человек.
Ранее сообщалось, что Ford стал первым крупнейшим автопроизводителем, анонсировавший полный переход на производство электромобилей в Европе. Компания планирует перейти на электромобили к 2030 году.
Напомним, РБК-Украина писало, что в апреле украинцы стали активнее покупать новые авто. Так, в прошлом месяце в Украине зарегистрировали 10 тысяч машин из салона. Это, между прочим, на 11% больше, чем в марте, и аж на 170% - чем в апреле 2020-го.