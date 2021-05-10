ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ford отзывает более 600 тысяч внедорожников в США

Новина українською → США, Понедельник 10 мая 2021 00:22
Ford отзывает более 600 тысяч внедорожников в США Фото: внедорожник Ford Explorer (instagram/ford_explorer_club)
Автор: Даша Харченко

Американская автомобилестроительная компания Ford отзывает 616 967 внедорожников Ford Explorer в США. У автомобилей могут отсоединяться заглушки рейлингов на крыше.

Об этом сообщает Reuters.

К компании с просьбой отозвать авто обратилось Национальное управление безопасности дорожного движения США.

В случае необходимости автомобилестроитель установит специальные штифты и заменит повреждения.

С начала 2021 года о проблемах с рейлингами сообщили 11 человек.

Ранее сообщалось, что Ford стал первым крупнейшим автопроизводителем, анонсировавший полный переход на производство электромобилей в Европе. Компания планирует перейти на электромобили к 2030 году.

Напомним, РБК-Украина писало, что в апреле украинцы стали активнее покупать новые авто. Так, в прошлом месяце в Украине зарегистрировали 10 тысяч машин из салона. Это, между прочим, на 11% больше, чем в марте, и аж на 170% - чем в апреле 2020-го.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Транспорт Ford автомобили
NEWS
Стычки с полицией и задержания: как проходят акции к 9 мая в Одессе
Стычки с полицией и задержания: как проходят акции к 9 мая в Одессе
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена