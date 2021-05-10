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Ford відкликає понад 600 тисяч позашляховиків у США

Новость на русском → США, Понеділок 10 травня 2021 00:22
Ford відкликає понад 600 тисяч позашляховиків у США Фото: позашляховик Ford Explorer (instagram/ford_explorer_club)
Автор: Даша Харченко

Американська автомобілебудівна компанія Ford відкликає 616 967 позашляховиків Ford Explorer в США. У автівок можуть від'єднуватися заглушки рейлінгів на даху.

Про це повідомляє Reuters.

До компанії з проханням відкликати авто звернулося Національне управління безпеки дорожнього руху США.

В разі необхідності автомобілебудівник встановить спеціальні штифти і замінить пошкодження.

З початку 2021 року про проблеми з рейлінгами повідомили 11 осіб.

Раніше повідомлялось, що Ford став першим найбільшим автовиробником, який анонсував повний перехід на виробництво електромобілів в Європі. Компанія планує перейти на електромобілі до 2030 року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що у квітні українці стали активніше купувати нові авто. Так, минулого місяця в Україні зареєстрували 10 тисяч машин з салону. Це, між іншим, на 11% більше, ніж у березні, і аж на 170% - ніж у квітні 2020-го.

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