Ford и BMW начнут испытания твердотельных аккумуляторов в следующем году

Компании Ford и BMW готовятся к испытаниям твердотельных батарей для электромобилей. В серийное производство такие аккумуляторы могут пойти до конца текущего десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechСrunch .

Ford и BMW скоро получат первые опытные образцы твердотельных аккумуляторных батарей, которые затем отправятся на длительные ресурсные испытания.

В 2017 году два автопроизводителя объявили об инвестициях в компанию Solid Power, которая занимается разработкой передовых аккумуляторов. Теперь стало известно, что Solid Power расширяет территорию своего завода в Колорадо, чтобы начать пилотное производство твердотельных батарей в начале 2022 года.

Новое предприятие сосредоточится на производстве твердого электролита на основе сульфида лития, который будет объединен в 100-амперных аккумуляторных элементах. Ford и BMW должны заполучить эти элементы в начале 2022 года и начать тестирование их на своих компактных электромобилях. Сами автопроизводители прогнозируют, что при успешном прохождении всех испытаний серийное производство твердотопливных аккумуляторов должно начаться до 2030 года.

Твердотельные батареи считаются следующим логическим шагом по сравнению с нынешними литий-ионными батареями. Они предлагают повышенную плотность энергии, меньшие затраты при производстве и больший ресурс. Генеральный директор Solid Power Дуг Кэмпбелл также акцентировал на том, что они более безопасны, поскольку именно жидкий электролит является причиной возгорания электрокаров.

В Solid Power не намерены соперничать с такими гигантами, как Panasonic, LG и CATL. Компания планирует лицензировать технологии по выпуску аккумуляторных элементов для своих партнеров, а не производить их собственными силами.