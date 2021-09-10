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BMW приобрела аккумуляторов на 24 миллиарда долларов

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Пятница 10 сентября 2021 15:37
BMW приобрела аккумуляторов на 24 миллиарда долларов Фото: BMW Ionity (https://www.press.bmwgroup.com/)
Автор: Константин Широкун

BMW готовится к значительному наращиванию производства росту продаж своих электромобилей. Поэтому компания заключает новые контракты на поставку аккумуляторных батарей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Генеральный директор BMW Оливер Зипсе сообщил, что у баварского автопроизводителя есть контракты на поставку аккумуляторных батарей на общую сумму более 20 миллиардов евро. Это значительно больше по сравнению с портфелем на сумму 12 миллиардов евро, который был у компании на начало 2021 года.

Новые тяговые батареи будут использоваться в i4, iX и других электромобилях, которые BMW планирует представить до 2024 года.

Заказы на новые аккумуляторные элементы BMW были размещены через такие компании, как Contemporary Amperex Technology, EVE Energy, Samsung SDI и Northvolt AB. Переход BMW к безопасным источникам питания для аккумуляторов происходит в особенно критический момент для производителя автомобилей, поскольку он продолжает бороться с нехваткой полупроводников, наносящей ущерб отрасли. Менеджер BMW убежден, что во второй половине 2021 года дефицит полупроводников в мире усилится.

Совсем недавно модельный ряд электрических BMW получил обновленный кроссовер iX3. Он оснащен установленным сзади электродвигателем мощностью 282 л.с. и крутящим моментом в 400 Нм, что позволяет кроссоверу разгоняться с места до 100 км/ч за 6,8 секунды. В целях безопасности его максимальная скорость ограничена на отметке в 180 км/ч.

Мы писали, что электрогрузовик Volta Zero для города сможет проезжать до 200 км. Volta Zero будет производиться на заводе Steyr Automotive в Штайре, Австрия.

Также сообщалось, что электрический Renault 5 пойдет в серию в следующем году. Новый Renault 5 станет частью стратегического плана Renault "Renaulution".

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