BMW приобрела аккумуляторов на 24 миллиарда долларов

Генеральный директор BMW Оливер Зипсе сообщил, что у баварского автопроизводителя есть контракты на поставку аккумуляторных батарей на общую сумму более 20 миллиардов евро. Это значительно больше по сравнению с портфелем на сумму 12 миллиардов евро, который был у компании на начало 2021 года.

Новые тяговые батареи будут использоваться в i4, iX и других электромобилях, которые BMW планирует представить до 2024 года.

Заказы на новые аккумуляторные элементы BMW были размещены через такие компании, как Contemporary Amperex Technology, EVE Energy, Samsung SDI и Northvolt AB. Переход BMW к безопасным источникам питания для аккумуляторов происходит в особенно критический момент для производителя автомобилей, поскольку он продолжает бороться с нехваткой полупроводников, наносящей ущерб отрасли. Менеджер BMW убежден, что во второй половине 2021 года дефицит полупроводников в мире усилится.

Совсем недавно модельный ряд электрических BMW получил обновленный кроссовер iX3. Он оснащен установленным сзади электродвигателем мощностью 282 л.с. и крутящим моментом в 400 Нм, что позволяет кроссоверу разгоняться с места до 100 км/ч за 6,8 секунды. В целях безопасности его максимальная скорость ограничена на отметке в 180 км/ч.