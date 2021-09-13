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Электрический грузовик Futuricum проехал 1100 км на одном заряде батареи

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Понедельник 13 сентября 2021 12:28
Электрический грузовик Futuricum проехал 1100 км на одном заряде батареи Фото: Futuricum (futuricum.com)
Автор: Константин Широкун

Электрогрузовик Futuricum попал в Книгу рекордов Гиннеса за рекордный пробег на одном заряде батареи. Машина преодолела 1100 км без подзарядки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Futuricum.

Компании DPD Switzerland, Continental и Futuricum объявили о том, что их совместная разработка – электрический двухосный грузовик – попала в Книгу рекордов Гиннеса за самое длинное расстояние, пройденное электрическим грузовым автомобилем без подзарядки.

В основе машины – модернизированный грузовик Volvo, построенный на основе грузовика Volvo на одном заряде батареи сумел преодолеть 1099 км.

Рекордный заезд проводился ​​на испытательном треке Continental протяженностью 2,8 км недалеко от Ганновера, Германия. В испытательном заезде участвовало два пилота. На одном заряде аккумулятора машина проехала 392 круга по овалу со средней скоростью 50 км/ч, а весь заезд длился 23 часа.

Электрический грузовик Futuricum проехал 1100 км на одном заряде батареиГрузовик Futuricum уже около шести месяцев курсирует между складом в Мёлине недалеко от Базеля и распределительным центром Цюрихе. 19-тонный грузовик имеет 680-сильную силовую установку и тяговый аккумулятор емкостью 680 кВт•ч, что является рекордом среди аналогичных электромобилей в Европе. На машине также установлены опытные шины с низким сопротивлением качению от Continental.

По словам представителя компании Futuricum, этот рекорд свидетельствует, что электрические грузовые автомобили способны не только удивлять своей динамикой разгона, но и выполнять вполне конкретные задачи по перевозкам грузов в будущем.

Напомним, электрический Renault 5 пойдет в серию в следующем году. В планах французского автопроизводителя сделать серийную версию новинки одним из самых доступных и массовых электромобилей в Европе.

Также сообщалось, что электрогрузовик Volta Zero для города сможет проезжать до 200 км на одном заряде. В Volta считают, что к 2025 году ее машины сэкономят для планеты почти 1,2 миллиона тонн CO2.

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