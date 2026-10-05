Forbes порахував, скільки втратить економіка України через зупинку металургії

Російські атаки майже зупинили українську металургію. Близько 90% виробництва сталі не працює, а в найгіршому сценарії втрати для економіки можуть сягнути 6,5–7% ВВП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал Forbes Ukraine.

Атаки на ГМК з початку року

Від початку 2026 року Росія щонайменше 30 разів атакувала ключові підприємства ГМК. Сім доменних печей були уражені або зруйновані, 18 працівників загинули.

"Зараз ми не виплавляємо ані сталь, ані чавун", – сказав у коментарі виданню президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Антирекорд вересня

Керівник офісу CEO групи "Метінвест" Олександр Водовіз зазначив, що у вересні був тиждень, коли Україна вперше за 100 років не виплавила жодної тонни сталі.

"Ситуація в металургії катастрофічна. Ми можемо планувати роботу лише на місяць уперед", - сказав він.



У 2025 році ГМК забезпечив 6,2 млрд доларів експорту і 5,5% ВВП України. Цьогоріч, за оцінкою Forbes, у найгіршому сценарії негативний ефект для економіки може сягнути 6,5-7% ВВП – адже криза у металургії відобразиться і на низці суміжних галузей.



За словами Каленкова, одне робоче місце у ГМК створює 7,5–8 робочих місць у суміжних галузях. Тому наслідки зупинки поширюються на транспорт, енергетику, машинобудування, ремонтні компанії та логістику.



Окремий ризик - падіння експорту залізної руди: альтернативні морю маршрути дозволяють вивозити лише до половини колишніх обсягів.

"Втрата експорту руди - це втрата 1 млрд доларів валютного виторгу на рік – тільки по руді", - зазначив виданню CEO Metals Consulting International Олександр Сірик.

Зупинка заводів вже б’є і по містах

У 2025 році "АрселорМіттал Кривий Ріг" сплатив 8,5 млрд грн податків і зборів, з них 2,6 млрд грн - до місцевих бюджетів. Підприємства "Метінвесту" у Запоріжжі за перше півріччя 2026 року сплатили майже 1,6 млрд грн.

Тож зараз йдеться також про соціальні загрози - адже міський бюджет втратить можливість фінансувати частину послуг, наприклад безкоштовний проїзд.



В цілому, за оцінкою "Укрметалургпрому", зупинка ГМК може коштувати Україні 5–7 млрд доларів валютної виручки та щонайменше 30–40 млрд грн бюджетних надходжень. Тож головне питання зараз - не лише ремонт заводів, а й збереження людей і потужностей.



"Поки не буде якогось розуміння щодо безпеки, буде важко говорити про відновлення виробництва", – сказав Каленков.

Переговори АМКР з Офісом президента

Зараз компанія АМКР веде переговори з Офісом президента щодо виходу з кризи. Серед ключових питань – безпека працівників, подальший формат роботи підприємства, можливий простій або звільнення персоналу та податкові питання.

Водночас українські, європейські та глобальні профспілки закликають не звільняти працівників АМКР, а перевести їх на оплачуваний простій.

Адже після російських атак збереження кваліфікованого персоналу необхідне для подальшого відновлення підприємства, йдеться у зверненнях IndustriALL та IndustriAll Europe.