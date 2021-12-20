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Forbes обнародовал список самых умных компаний Украины

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Киев, Понедельник 20 декабря 2021 17:09
Forbes обнародовал список самых умных компаний Украины Фото: "Дарница" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Forbes в Украине обнародовал топ-25 самых умных компаний Украины. Их выбрали из почти 150 частных предприятий, которые задекларировали активное внедрение процессов Research&Development (R&D). Среди организаций с наиболее развитыми подразделениями R&D - логистические, энергетические и добывающие компании, производители фармацевтической продукции, финансовые учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг, опубликованный в выпуске журнала за декабрь.

"Чтобы изучить R&D-процессы в Украине, Forbes анкетировал около 150 предприятий - это участники списка 100 крупнейших частных компаний, а также главные IT-работодатели страны. Результат этого исследования - список из 25 компаний, которые смогли убедительно рассказать, как наладили исследование новых продуктов", - рассказали авторы рейтинга.

Собственные технологические разработки, делающие услугу или продукт уникальным на рынке Украины, позволяют крупным компаниям успешно вести бизнес и идти в ногу со временем. Например, ДТЭК и "Новая почта" занимаются роботизацией процессов: в первом случае беспилотные дроны измеряют объемы угля на ТЭС, а во втором - доставляют почтовые отправления по воздуху из одного областного центра в другой за несколько часов.

"Альфа-банк" и "Киевстар" делают ставку на программные продукты, занимаясь разработкой многофункциональных мобильных приложений и облачных сервисов, а крупнейшие фармацевтические компании страны фокусируются на биотехнологиях и расширении линейки лекарственных средств.

В частности, "Дарница" в период с 2015 по 2020 год выпустила на рынок около 50 наименований препаратов, которые в настоящее время экспортируются в 15 стран мира. Их эффективность была признана зарубежными учеными.

"В исследовании Оксфордского университета противовоспалительное лекарственное средство "Дексаметазон-Дарница" показало эффективность в снижении риска смертности среди тяжелобольных пациентов с COVID-19", - отметили составители рейтинга.

По данным справочника "Фармацевтика Украины 2021", фармацевтическая отрасль является наиболее инновационной в Украине и генерирует более 4% ВВП. В том числе благодаря непрерывной научно-исследовательской деятельности, значительно повышающей добавленную стоимость конечного продукта еще на стадии его разработки.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года - лидер в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Миссия компании - помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому.

Портфолио компании включает в себя 210 брендов лекарственных средств. На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Продукция "Дарницы" экспортируется в 15 стран мира. Бенефициары компании - семья Загорий.

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