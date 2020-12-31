ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ФОПов первой группы освободили от единого налога до мая 2021 года

Киев, Четверг 31 декабря 2020 14:32
ФОПов первой группы освободили от единого налога до мая 2021 года
Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Физические лица - предприниматели первой группы за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года освобождены от уплаты единого налога. Освобождение не применяется в случае нарушения такими ФОПами условий применения первой группы плательщиков единого налога.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).

"В указанных периодах налоговые органы не будут осуществлять начисление единого налога для зарегистрированных физических лиц - предпринимателей - плательщиков единого налога первой группы", - говорится в сообщении.

В соответствии с Налоговым кодексом, первая группа - физические лица - предприниматели, которые не используют труд наемных лиц, осуществляют исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и/или осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению и объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 млн гривен. Единый налог составляет 5% от доходов.

Отметим, для физических лиц-предпринимателей с 1 января 2021 года отменяется обязательность ведения бумажной книги учета доходов. Регистрация книги в контролирующих органах также отменяется.

Напомним, Государственная налоговая служба обнародовала новые небюджетные счета 3556 для уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Новые счета для уплаты ЕСВ вступают в силу с 1 января 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика НалогиГосударственная налоговая администрация Украиныдоходы

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь