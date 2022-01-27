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ФОПов не будут штрафовать за отсутствие кассовых аппаратов, но есть условие

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Украина, Четверг 27 января 2022 15:35
ФОПов не будут штрафовать за отсутствие кассовых аппаратов, но есть условие Фото: штрафы для ФОПов отменят (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной раде зарегистрирован законопроект об отмене штрафов для ФОПов, которые не установили кассовые аппараты (РРО). Голосование планируется на 1 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию нардепа Ярослава Железняка Telegram-канале.

Согласно документу, 1 января по 1 февраля 2022 года штрафы за неприменение РРО отменяются.

Всем тем, кто до 1 апреля установит РРО, штраф до конца года за нарушение будет снижен в 10 раз.

"Голосование планируется 1 февраля 2022 на единственный пленарный день следующей недели", - добавил он.

ФОПов не будут штрафовать за отсутствие кассовых аппаратов, но есть условие

Ранее спикер Рады Руслан Стафанчук заявил, что будет подан "законопроект, по которому до конца этого года не будут уплачивать штрафы лица, не установившего РРО при условии, что они установят".

Напомним, согласно Налоговому кодексу Украины, с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, обязаны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций.

Санкции за нарушение использования кассовых аппаратов предусматривают штраф в размере 100% стоимости проданных с нарушением товаров, а за последующие - уже 150% стоимости товара.

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