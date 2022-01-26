ru ua
Ср, 26 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ФОПів не штрафуватимуть за відсутність касових апаратів до кінця року

Новость на русском →
Україна, Середа 26 січня 2022 11:23
ФОПів не штрафуватимуть за відсутність касових апаратів до кінця року Фото: голова Верховної ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада плану скасувати штрафи для ФОПів за відсутність касових апаратів до кінця 2022 року. Законопроект буде поданий до кінця дня 26 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Ради Руслана Стафанчука після наради з лідерами фракцій.

За його словами відповідний законопроект запропонував голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Сьогодні до кінця дня буде поданий відповідний законопроект, по якому до кінця цього року не будуть сплачувати штрафи особи, які не встановили РРО за умови, що вони встановлять", - сказав він.

Відзначимо, під Верховною радою другий день продовжується акція ФОПів з вимогою скасувати обов'язок встановлювати касові апарати.

Нагадаємо, згідно з Податковим кодексом України, з 1 січня 2022 року платники єдиного податку другої-четвертої груп, які проводять готівкові розрахунки, зобов'язані застосовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій.

Санкції за порушення використання касових апаратів передбачають штраф у розмірі 100% вартості проданих з порушенням товарів, а за наступні - вже 150% вартості товару.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
NEWS
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
DAILY
Справа часу. Як Україна хоче покарати Росію за війну через ЄСПЛ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа часу. Як Україна хоче покарати Росію за війну через ЄСПЛ