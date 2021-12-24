ФОПам разрешили работать без кассовых аппаратов, но не всем

Так, согласно решению правительства от обязательного применения РРО освобождаются субъекты хозяйствования, которые осуществляют розничную торговлю на территории села товарами (кроме подакцизных товаров), при условии не превышения предельного размера годового объема расчетных операций (167 размеров минимальной заработной платы).

Как отметила первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко, уровень доходов предпринимателей в селах значительно меньше, чем в городах, а в условиях карантинных ограничений он еще больше снизился.

"Расходы на приобретение РРО станут для них дополнительной финансовой нагрузкой, что будет иметь негативные последствия для бизнеса. В то же время, использовать программные РРО, как альтернативу, не все из них могут из-за неравномерного покрытия скоростным интернетом или его отсутствия в селах", - добавила она.

Напомним, согласно Налогового кодекса Украины с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, обязаны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций.

Санкции за нарушение использования кассовых аппаратов предусматривают штраф в размере 100% стоимости проданных с нарушением товаров, а за последующие - уже 150% стоимости товара.