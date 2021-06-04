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ФОПам дозволять займатися готельним бізнесом: коли закон набере чинності

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Україна, П'ятниця 04 червня 2021 13:19
ФОПам дозволять займатися готельним бізнесом: коли закон набере чинності Фото: закон про дозвіл ФОПам займатися готельним бізнесом опублікували в "Голосі України" (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

Сьогодні був опублікований закон про розширення кола суб'єктів надання готельних послуг. ФОПам планують дозволити називати невеликі заклади готелями.

Документ оприлюднений у виданні "Голос України".

Однак закон набирає чинності з 1 січня 2023 року і вводиться у дію через три місяці з дня набрання ним чинності.

Він дає право не тільки власникам, але і користувачам подавати заяву про встановлення об'єктам туристичної інфраструктури відповідної категорії. Йдеться про готелі та інші об'єкти, призначені для надання послуг з розміщення людей, заклади харчування, курортні установи.

Категорії готелям встановлює Державне агентство з туризму та курортів (Держтуризмкурорт України) терміном на п'ять років. Види готелів визначає Кабінет міністрів.

Нагадаємо, в кінці травня глава держави Володимир Зеленський підписав відповідний законопроект №2673.

Як писало РБК-Україна, у другому читанні даний проект закону Верховна рада підтримала в кінці квітня.

Цей закон Рада прийняла за основу на початку вересня 2020 року.

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