ФОПам дозволять займатися готельним бізнесом: коли закон набере чинності

Сьогодні був опублікований закон про розширення кола суб'єктів надання готельних послуг. ФОПам планують дозволити називати невеликі заклади готелями.

Однак закон набирає чинності з 1 січня 2023 року і вводиться у дію через три місяці з дня набрання ним чинності.

Він дає право не тільки власникам, але і користувачам подавати заяву про встановлення об'єктам туристичної інфраструктури відповідної категорії. Йдеться про готелі та інші об'єкти, призначені для надання послуг з розміщення людей, заклади харчування, курортні установи.

Категорії готелям встановлює Державне агентство з туризму та курортів (Держтуризмкурорт України) терміном на п'ять років. Види готелів визначає Кабінет міністрів.