Фонтан на Печерске незаконно перешел в частную собственность

Полиция начала расследование относительно незаконной передачи фонтана из коммунальной в частную собственность

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по поводу незаконной передачи из коммунальной в частную собственность фонтана в Печерском районе столицы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

Отмечается, что фонтан на ул. Московской,31/33 стал частным. Сейчас известно, что неустановленные лица незаконно зарегистрировали право частной собственности на фонтан в начале марта 2018 года.

"Коммунальное имущество закреплено на праве хозяйственного ведения за КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Печерского района.Киева", - говорится и сообщении.

Досудебное расследование по этому делу прокуратура поручила Печерскому управлению полиции. Процессуальное руководство будет вести Киевская местная прокуратура №6.

"Кроме того, местной прокуратурой на защиту интересов территориальной общины города Киева готовится иск в суд об истребовании указанного имущества от незаконного пользователя", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в национальной полиции Украины рассказали подробности по поводу конфликта вокруг открытого международного университета развития человека "Украина", который произошел вечером во вторник, 7 августа. Известно, что конфликт возник из-за права собственности на один из корпусов университета.