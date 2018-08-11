Фонтан на Печерську незаконно перейшов у приватну власність

Поліція почала розслідування щодо незаконної передачі фонтану із комунальної в приватну власність

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження з приводу незаконної передачі із комунальної у приватну власність фонтану у Печерському районі столиці. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Києва.

Зазначається, що фонтан на вул. Московській,31/33 став приватним. Наразі відомо, що невстановлені особи незаконно зареєстрували право приватної власності на фонтан на початку березня 2018 року.

"Комунальне майно закріплено на праві господарського відання за КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м.Києва", - йдеться й повідомленні.

Досудове розслідування у цій справі прокуратура доручила Печерському управлінню поліції. Процесуальне керівництво вестиме Київська місцева прокуратура №6.

"Крім того, місцевою прокуратурою на захист інтересів територіальної громади міста Києва готується позов до суду про витребування вказаного майна від незаконного користувача", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, у національній поліції України розповіли подробиці з приводу конфлікту навколо відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", який стався ввечері у вівторок, 7 серпня. Відомо, що конфлікт в виник через право власності на один із корпусів університету.