Фонтан на Печерську незаконно перейшов у приватну власність

Новини Суспільство 11.08.2018 - 05:42
Фото: фонтан на Печерську (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Фото: фонтан на Печерську (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Поліція почала розслідування щодо незаконної передачі фонтану із комунальної в приватну власність

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження з приводу незаконної передачі із комунальної у приватну власність фонтану у Печерському районі столиці. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Києва.

Зазначається, що фонтан на вул. Московській,31/33 став приватним. Наразі відомо, що невстановлені особи незаконно зареєстрували право приватної власності на фонтан на початку березня 2018 року.

"Комунальне майно закріплено на праві господарського відання за КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м.Києва", - йдеться й повідомленні.

Досудове розслідування у цій справі прокуратура доручила Печерському управлінню поліції. Процесуальне керівництво вестиме Київська місцева прокуратура №6.

"Крім того, місцевою прокуратурою на захист інтересів територіальної громади міста Києва готується позов до суду про витребування вказаного майна від незаконного користувача", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, у національній поліції України розповіли подробиці з приводу конфлікту навколо відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", який стався ввечері у вівторок, 7 серпня. Відомо, що конфлікт в виник через право власності на один із корпусів університету.

У Києві будівлю "Банку крові" повернули у держвласність Одеський НПЗ перейшов в держвласність
Теги:  фонтан,  имущество,  госсобственность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС