На фоне войны в Украине. Япония и США договорились об укреплении оборонного альянса

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден на встрече договорились укрепить оборонный альянс стран на фоне роста геополитической напряженности и агрессии России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы подтвердили, что односторонние попытки силой изменить статус-кво неприемлемы, и подтвердили, что российские угрозы ядерной энергией недопустимы", — добавил он.

"Мы договорились укреплять сдерживающую силу и эффективность американо-японского оборонного альянса на фоне растущих вызовов безопасности в регионе", — заявил Кисида журналистам после саммита.

На полях саммита АСЕАН политики обсудили вторжение РФ в Украину, неоднократные запуски ракет Северной Кореей и напряженность в Южном и Восточно-Китайском морях.

Ранее мы писали, что правительство Японии приняло решение о выделении 14 млн долларов грантовой помощи для поддержки Сомали в преодолении продовольственного кризиса. Данная помощь направлена на экспорт украинской пшеницы.

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