На фоні війни в Україні у Європі відновлять виробництво ракет Starstreak, - WSJ

За даними видання, виробництво ракет відновлюється вперше за більш ніж десятиліття. Однак дане рішення може бути прикладом того, що Захід зіштовхнувся з певними проблемами у наявності озброєння.

Також повідомляється, що на відновлення виробництва може піти понад рік. Це пов'язано зі складністю їх виготовлення.

"Це займе деякий час, щоб замовити, виготовити та доставити ці ракети. Час виконання замовлення досить довгий", - сказав генеральний директор Thales Патріс Кейн.

Виробляти ракети планують на заводі, який розташований в Північній Ірландії. Спеціалісти вже працюють над збільшенням виробництва двох інших важливих видів зброї для України.

Ракети Starstreak

Starstreak - це британський переносний зенітно-ракетний комплекс класу "земля-повітря". Він призначений для ураження вертольотів та літаків противника, що низько летять. Британська армія прийняла його на озброєння у 1997 році. Виробником він позиціонується як багатоцільовий комплекс.

Минулого року Великобританія відправила Україні партію ракет з власних запасів як частину більш широкого пакету з тисяч зенітно-ракетних комплексів.

Унікальність Starstreak у тому, що на шляху до цілі вони можуть рухатися зі швидкістю понад 3 махи - це близько 3600 км за годину, або 1 км за секунду. Що робить їх найшвидшими.

Вона має незвичну систему наведення - за допомогою лазерного променя, при якому оператор запускає ракету, щойно ціль з’явиться в оптично стабілізованому прицілі. Завдяки цьому Starstreak не можна «обманути/відволікти» ракетами чи іншими джерелами тепла.

Фактично Starstreak складається з трьох невеликих ракет з вольфрамовими наконечниками довжиною 40 см та вагою майже кілограм, які до пострілу з'єднані в одному контейнері. Далі перша ступінь виводить їх на певну швидкість, після чого три "дротики" роз'єднуються і летять до цілі на дистанції півтора метра один від одного.

Особливістю є і те, що при влучанні боєзаряд спрацьовує не одразу, що дозволяє "дротику" глибше увійти в об'єкт і тільки після цього вибухнути.

Дальність дії Starstreak - до 7 км, але найбільш ефективною дистанцією вочевидь є відстань до 1 км. Тобто це зброя скоріше ближньої дії проти повітряних цілей, які летять на малих чи надмалих висотах.

Керівництво компанії заявило, що в даний час Thales відновлює виробництво Starstreak на тлі зростання інтересу до цієї зброї, зробивши початкове замовлення на нерозкриту кількість ракет для поповнення запасів у Великобританії.

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