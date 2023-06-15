На фоне войны в Украине в Европе возобновят производство ракет Starstreak, - WSJ

По данным издания, производство ракет возобновляется впервые за более чем десятилетие. Однако данное решение может являться примером того, что Запад столкнулся с определенными проблемами в наличии вооружения.

Также сообщается, что на возобновление производства может уйти больше года. Это связано со сложностью их производства.

"Это займет некоторое время, чтобы заказать, изготовить и доставить эти ракеты. Время выполнения заказа достаточно долгое", - сказал генеральный директор Thales Патрис Кейн.

Производить ракеты планируют на заводе, расположенном в Северной Ирландии. Специалисты уже работают над увеличением производства двух других важнейших видов оружия для Украины.

Ракеты Starstreak

Starstreak – это британский переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля-воздух". Он предназначен для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника. Британская армия приняла его на вооружение в 1997 году. Производителем он позиционируется как многоцелевой комплекс.

В прошлом году Великобритания отправила Украине партию ракет по своим запасам как часть более широкого пакета из тысяч зенитно-ракетных комплексов.

Уникальность Starstreak в том, что на пути к цели они могут двигаться со скоростью более 3 мах - это около 3600 км в час, или 1 км в секунду. Что делает их самыми быстрыми

Она имеет необычную систему наведения – с помощью лазерного луча, при котором оператор запускает ракету, как только цель появится в оптически стабилизированном прицеле. Благодаря этому Starstreak нельзя обмануть/отвлечь ракетами или другими источниками тепла.

Фактически Starstreak состоит из трех небольших ракет с вольфрамовыми наконечниками длиной 40 см и весом почти килограмм, которые до выстрела соединены в одном контейнере. Далее первая степень выводит их на определенную скорость, после чего три "дротика" разъединяются и летят к цели на дистанции полтора метра друг от друга.

Особенностью является и то, что при попадании боезаряд срабатывает не сразу, что позволяет "проволочке" глубже войти в объект и только после этого взорваться.

Дальность действия Starstreak – до 7 км, но наиболее эффективной дистанцией очевидно расстояние до 1 км. То есть это оружие скорее ближнего действия против воздушных целей, летящих на малых или сверхмалых высотах.

Руководство компании заявило, что в настоящее время Thales возобновляет производство Starstreak на фоне растущего интереса к этому оружию, сделав первоначальный заказ на нераскрытое количество ракет для пополнения запасов в Великобритании.

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