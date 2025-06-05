На фоні конфлікту Маска і Трампа: акції Tesla рухнули майже на 20%

Акції Tesla впали більш ніж на 17% на фоні емоційного конфлікту між засновником компанії Ілоном Маском і президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.
Цікаво, що темпи падіння акцій прискорилися після коментаря Трампа про шкідливість підтримки електромобілів.
За даними аналітиків, лише за сьогодні статки Маска скоротились на 17,2 млрд доларів на тлі падіння акцій Tesla.
Попередній раз акції Tesla продемонстрували суттєвий "стрибок" у травні, коли підскочили на 22% після того, як Маск заявив, що залишить Білий дім і має намір сконцентруватись лише на посаді генерального директора Tesla протягом наступних п'яти років.
Падіння акцій Tesla також сталося через зниження продажів автовиробника у Британії, Німеччині, Італії та Китаї у травні. Продажі Tesla на ринках Європи впали більш ніж на 45%, незважаючи на те, що продажі електромобілів загалом на ринку зросли на 28%.
Американський президент Дональд Трамп посварився зі своїм колишнім другом і радником Ілоном Маском. Конфлікт розпочався вчора після того, як Маск розкритикував законопроєкт про податки та витрати, назвавши документ "огидною гидотою".
Але вже сьогодні обидва почали публічно обмінюватися різкими заявами в соцмережах, і наразі конфлікт лише загострюється. Так, Мільярдер заявив, що президент США фігурує у справах скандального Джеффрі Епштейна.
Зазначимо, що "справа Епштейна" - це справа мільярдера Джеффрі Епштейна, учасника й організатора світських тусовок і приятеля знаменитостей, зокрема Білла Клінтона та Дональда Трампа, почалася у 2005 році. Його звинуватили в отриманні сексуальних послуг від неповнолітніх за гроші
Детальніше про те, що відомо про конфлікт станом на зараз, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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