На фоне смягчения карантина в Барселоне открылись пляжи

Жителям Барселоны разрешили посещать пляжи в ограниченное время на фоне ослаблений карантина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Посещать пляжи жители смогут с 6 до 10 утра. Разрешено также плавать и заниматься бегом. Сообщается, что жители Каталонии смогут посещать прибережную зону под надзором полиции, поскольку эпидемиологическая ситуация в стране все еще остается сложной.

Сегодня правительство Испании должно решить, какие регионы страны смогут перейти ко второй фазе четырехэтапного плана выхода из карантина. В общей сложности коронавирусом заразились 256 тыс. испанцев, около половины всех случаев произошло в Мадриде и Каталонии.

"Есть две области, наиболее сильно пострадавшие от эпидемии - Мадрид и Барселона - и, возможно, разумно, чтобы в этих двух районах выход из карантина шел медленнее", - заявил вице-премьер Пабло Иглесиас.

Результаты решения правительства будут официально опубликованы в субботу. Испания стремится вернуться к нормальной жизни к концу июня.

На этой неделе Испания внедрила первый этап смягчения ограничений. Людям разрешили заниматься спортом на воздухе, также возобновили работы небольшие магазины и парикмахерские. На следующем этапе планируется частично разрешить работу баров, ресторанов и религиозных собраний.

На четвертом этапе, который ожидается примерно в конце июня, полноценно откроются пляжи, а ограничения на работу магазинов и рестораны будут еще более ослаблены.

Вчера конгресс Испании одобрил просьбу правительства о продлении действия чрезвычайного положения в стране до 24 мая. Это уже четвертое продления чрезвычайного положения в Испании.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии коронавирус забрал жизни более 26 тыс. испанцев. Общее число смертельных случаев в странах Евросоюза превышает 150 тыс.