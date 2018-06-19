Фондові ринки Європи пішли на зниження на тлі введення взаємних мит США і Китаєм

Найбільше впав німецький DAX - на 1,7%

Сьогодні фондові індекси Європи пішли на зниження на тлі посилення протекціоністських заходів США і Китаю, при цьому найбільші втрати несуть акції автомобільного, гірничорудного і технологічного секторів. Про це повідомляє Reuters.

"Основні фондові індекси Європи знизилися на 0,8-1,7%, після того як президент США Дональд Трамп пригрозив ввести 10% мита на китайські товари загальною вартістю 200 млрд доларів у відповідь на рішення Пекіна підвищити мита на американські товари загальною вартістю 50 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

Так, загальноєвропейський індекс STOXX 600 опустився на 1,1%, досягнувши мінімальної позначки з 26 квітня, тоді як індекс акцій єврозони знизився на 1,4%.

Німецький DAX втратив більше всіх – 1,7%.

Найбільший тиск на ринок чинять акції автовиробників. Ціна паперів Daimler, Volkswagen і BMW знизилася на 1,4-2,6%.

Індекс автомобільного сектора STOXX 600 досяг мінімальної позначки за останні сім місяців, оскільки трейдери почали закладати в ціни збільшення мит.

Тиск на основний європейський індекс, зокрема, надають акції промислового конгломерату Siemens, а також французького авіавиробника Airbus.

Індекс гірничорудного сектора знизився на 2,4% на тлі падіння цін на нафту через ескалації напруженості в торговельних відносинах між США і Китаєм.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Китаю закликає Сполучені Штати утриматися від загроз ввести додаткові мита на китайські товари на суму 200 млрд доларів.