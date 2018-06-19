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Фондовые рынки Азии рухнули до двухлетнего минимума на фоне угрозы новых пошлин США на товары из Китая

НовостиФинансы    19.06.2018 - 13:57
Фото: биржевые торги (фото из открытых источников)
Фото: биржевые торги (фото из открытых источников)

Рынки Шанхая и Гонконга "просели" почти на 4%

Фондовый рынок Шанхая "просел" почти на 4% до двухлетнего минимума во вторник, поскольку угроза новых пошлин США в отношении китайской продукции усилила риск полноценной торговой войны между двумя странами. Об этом сообщает Reuters.

Так, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite закрыл торги падением на 3,8% до 2 907,82 пункта.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 3,6% до 3 621,12 пункта.

Индекс стартапов ChiNext упал почти на 6% до минимума с января 2015 года.

Таким образом, более 1 тыс. акций подешевели на максимально допустимые за сессию 10% на фоне повсеместной распродажи.

Фондовый рынок Гонконга закрылся на минимуме более четырех месяцев, следуя за другими азиатскими биржами, давление на которые оказало усиление торговых противоречий Китая и США.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 2,8% до 29 468,15 пункта, минимума с начала февраля, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 3,2%, закрывшись на отметке 11 492,77 пункта.

Напомним, как сообщалось ранее, фондовые рынки Европы пошли на снижение на фоне введения взаимных пошлин США и Китаем.

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Теги публикации: Азия, фондовый рынок  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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