Фондові ринки Азії впали до дворічного мінімуму на тлі загрози нових мит США на товари з Китаю

Ринки Шанхаю і Гонконгу "просіли" майже на 4%

Фондовий ринок Шанхая "просів" майже на 4% до дворічного мінімуму у вівторок, оскільки загроза нових мит США щодо китайської продукції посилила ризик повноцінної торгової війни між двома країнами. Про це повідомляє Reuters.

Так, індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite закрив торги падінням на 3,8% до 2 907,82 пункту.

Індекс CSI300, що відслідковує вартість паперів найбільших компаній, що торгуються в Шанхаї і Шеньчжені, опустився на 3,6% до 3 621,12 пункту.

Індекс стартапів ChiNext впав майже на 6% до мінімуму з січня 2015 року.

Таким чином, більше 1 тис. акцій подешевшали на максимально допустимі за сесію 10% на тлі повсюдної розпродажі.

Фондовий ринок Гонконгу закрився на мінімумі більше чотирьох місяців, слідуючи за іншими азіатськими біржами, тиск на які зробило посилення торговельних суперечностей Китаю і США.

Індекс Гонконгської фондової біржі Hang Seng знизився на 2,8% - до 29 468,15 пункту, мінімуму з початку лютого, а індекс китайських компаній, що торгуються в Гонконгу, втратив 3,2%, закрившись на позначці 11 492,77 пункту.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, фондові ринки Європи пішли на зниження на тлі введення взаємних мит США і Китаєм.