В Фонді Матюхи розповіли, як благодійність змінює суспільство

Фонд Андрія Матюхи продовжує реалізовувати проєкти, які поєднують медицину, культуру та соціальну відповідальність. У фонді наголошують: сьогодні благодійність - це не лише допомога в кризу, а й інструмент формування майбутнього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Зокрема, нещодавно фонд передав Національній дитячій лікарні "Охматдит" сучасну хірургічну систему Thompson. Це обладнання — одне з найефективніших на ринку — дозволяє проводити операції з максимальною точністю, знижуючи ризики у найвразливіших пацієнтів. Ініціатива реалізована завдяки співпраці Фонду Андрія Матюхи з благодійною організацією Good Donations. Загальна вартість проєкту склала 2,22 мільйона гривень.

"Наш обов’язок - дати лікарям інструменти, які справді рятують. Українські діти заслуговують на лікування за світовими стандартами. Ми маємо робити все можливе, аби ці стандарти ставали доступними тут, у нашій країні", - зазначає Андрій Матюха.

Підтримка культури - не менш важлива за допомогу лікарням. У квітні на фасаді Музею історії Києва з’явилась інсталяція ORIGAMI for UKRAINE. Це 5000 паперових птахів, створених дітьми з Палацу молоді, які стали символами підтримки, надії та єдності. Мета ініціативи - збір коштів для Центру відновного лікування, а серед головних партнерів - Фонд Андрія Матюхи.

"Мистецтво об’єднує. І в складні часи воно стає ресурсом. Наш фонд підтримує такі проєкти не лише через їхню естетичну цінність, а й через їхню здатність змінювати суспільство", — каже Матюха.

Інсталяція "Птахи Надії", створена за підтримки Фонду Андрія Матюхи - це приклад культурної дипломатії, що поєднує Київ і Брюссель. Артоб'єкт залишатиметься на фасаді протягом трьох місяців і стане яскравим нагадуванням, що символи можуть бути сильнішими за слова.

Андрій Матюха - український меценат і підприємець, який просуває ідею соціально відповідального бізнесу. Його філософія — не просто допомагати, а брати активну участь у розв'язання суспільних проблем. Сфери його підтримки — медицина, культура, спорт, освіта.

"Ми віримо, що благодійність має стати частиною системи, а не відповіддю на кризу. Вона має бути вбудованою у наше бачення майбутнього", - підкреслює Андрій Матюха.