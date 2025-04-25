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В Фонде Матюхи рассказали, как благотворительность меняет общество

Пятница 25 апреля 2025 10:11 promo
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В Фонде Матюхи рассказали, как благотворительность меняет общество Фото: в Фонде Матюхи рассказали, как благотворительность меняет общество (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Фонд Андрея Матюхи продолжает реализовывать проекты, которые сочетают медицину, культуру и социальную ответственность. В фонде отмечают: сегодня благотворительность - это не только помощь в кризис, но и инструмент формирования будущего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В частности, недавно фонд передал Национальной детской больнице "Охматдет" современную хирургическую систему Thompson. Это оборудование - одно из самых эффективных на рынке - позволяет проводить операции с максимальной точностью, снижая риски у самых уязвимых пациентов. Инициатива реализована благодаря сотрудничеству Фонда Андрея Матюхи с благотворительной организацией Good Donations. Общая стоимость проекта составила 2,22 миллиона гривен.

"Наш долг - дать врачам инструменты, которые действительно спасают. Украинские дети заслуживают лечения по мировым стандартам. Мы должны делать все возможное, чтобы эти стандарты становились доступными здесь, в нашей стране", - отмечает Андрей Матюха.

Поддержка культуры - не менее важна, чем помощь больницам. В апреле на фасаде Музея истории Киева появилась инсталляция ORIGAMI for UKRAINE. Это 5000 бумажных птиц, созданных детьми из Дворца молодежи, которые стали символами поддержки, надежды и единства. Цель инициативы - сбор средств для Центра восстановительного лечения, а среди главных партнеров - Фонд Андрея Матюхи.

"Искусство объединяет. И в сложные времена оно становится ресурсом. Наш фонд поддерживает такие проекты не только из-за их эстетической ценности, но и из-за их способности менять общество", - говорит Матюха.

Инсталляция "Птицы Надежды", созданная при поддержке Фонда Андрея Матюхи - это пример культурной дипломатии, объединяющей Киев и Брюссель. Артобъект будет оставаться на фасаде в течение трех месяцев и станет ярким напоминанием, что символы могут быть сильнее слов.

Андрей Матюха - украинский меценат и предприниматель, который продвигает идею социально ответственного бизнеса. Его философия - не просто помогать, а активно участвовать в решении общественных проблем. Сферы его поддержки - медицина, культура, спорт, образование.

"Мы верим, что благотворительность должна стать частью системы, а не ответом на кризис. Она должна быть встроенной в наше видение будущего", - подчеркивает Андрей Матюха.

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