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В Фонде соцстрахования назвали основание для страховых выплат медработникам

Автор: Юлия Струк

Фонд социального страхования назвал основание для страховых выплат медицинским работникам и членам их семей. Это - акт расследования заболевания.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Документом для получения страховых выплат является акт расследования профессионального заболевания, связанного с производством, по форме, установленной Порядком расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве", - говорится в сообщении.

Документ составляется комиссией по расследованию, которая создается территориальными органами Гоструда (в случае смерти) и работодателем (в других случаях).

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Акт составляют исключительно на основании эпидемиологического расследования случая инфицирования медработника и заключения профпатолога по установлению диагноза, связанного с COVID-19.

"Эпидемиологическое расследование, в котором четко определяются обстоятельства, время и источник инфицирования, проводится учреждениями или соответствующими должностными лицами, подчиненными Министерству здравоохранения", - добавили в фонде.

Напомним, президент Владимир Зеленский требовал разработать программу страхования врачей от COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в середине октября сообщалось, что с начала пандемии коронавируса на компенсации заработка медикам, больным COVID-19, уже направили 3,2 млрд гривен.

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