В Фонде госимущества заявили, что "Большевик" продали по рыночной стоимости

Он уточнил, что стоимость 1 гектара земли под приватизированным заводом составила 2,35 млн долларов (соответственно, 2 млрд грн за все 33 гектара "Большевика"). Кудин заявил изданию, что "это в 10-20 раз больше, чем на аналогичных торгах в прошлом".

По словам чиновника, ранее оценку "Большевика" проводила международная аудиторская компания KPMG.

Ранее в интервью РБК-Украина советник ФГИУ и руководитель отдела "Инвестиции и рынки капитала" в KPMG Олег Неплях отмечал, что государство только выиграло от приватизации заброшенного завода.

"Это была действительно прозрачная приватизация, с точки зрения ее организации и проведения. Не было дискриминации участников. Кампания по взаимодействию со всеми потенциальными инвесторами была проактивна и открыта. Актив был рисковым, но все риски возникли до начала приватизации. А самое главное, она состоялась после многих лет и неудачных попыток", - говорил он.

Напомним, что конкурс по приватизации завода "Большевик" (расположен в столичном районе "Шулявка") состоялся 27 октября. Объект за 1,429 млрд грн был приобретен консорциумом покупателей - компаниями A Development Алексея Баранова и UDP - Василия Хмельницкого и Андрея Иванова.

Точная концепция нового проекта на участке "Большевика" пока не обнародована. 28 октября в A Development заявили, что на месте пустующей промзоны вырастет "комфортное многофункциональное пространство, не хуже, нежели A-Station на Арсенальной и другие наши проекты".

По словам пресс-службы Василия Хмельницкого, в том районе появится "инновационная и комфортная для горожан инфраструктура, эффективный собственник и миллиардные инвестиции".