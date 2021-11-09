У Фонді держмайна заявили, що "Більшовик" продали за ринковою вартістю

Він уточнив, що вартість 1 гектара землі під приватизованим заводом склала 2,35 млн доларів (відповідно, 2 млрд грн за всі 33 гектари "Більшовика"). Кудін заявив, що "це в 10-20 разів більше, ніж на аналогічних торгах у минулому".

За словами урядовця, раніше оцінку "Більшовика" проводила міжнародна аудиторська компанія KPMG.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна радник ФДМУ та керівник відділу "Інвестиції та ринки капіталу" в KPMG Олег Неплях зазначав, що держава тільки виграла від приватизації занедбаного заводу.

"Це була справді прозора приватизація, з погляду її організації та проведення. Не було дискримінації учасників. Кампанія із взаємодії з усіма потенційними інвесторами була проактивна та відкрита. Актив був ризиковим, але всі ризики виникли до початку приватизації. А найголовніше, вона відбулася після багатьох років та невдалих спроб", - казав він.

Нагадаємо, що конкурс із приватизації заводу "Більшовик" (розташований у столичному районі "Шулявка") відбувся 27 жовтня. Об'єкт за 1,429 млрд грн було придбано консорціумом покупців - компаніями A Development Олексія Баранова та UDP - Василя Хмельницького та Андрія Іванова.

Точну концепцію нового проекту на ділянці "Більшовика" поки не оприлюднено. 28 жовтня в A Development заявили, що на місці порожньої промзони зросте "комфортний багатофункціональний простір, не гірший, ніж A-Station на Арсенальній та інші наші проекти".

За словами прес-служби Василя Хмельницького, у тому районі з'явиться "інноваційна та комфортна для городян інфраструктура, ефективний власник та мільярдні інвестиції".