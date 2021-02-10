В Фонде госимущества назвали дату запуска сервиса электронных справок об оценочной стоимости

Сообщается, что Фонд государственного имущества Украины провел необходимые технические работы и готов к вводу в эксплуатацию услуги электронного определения оценочной стоимости, а также автоматического формирования электронных справок об оценочной стоимости объекта недвижимости в II квартале 2021 года.

В Фонде подчеркивают, что на внедрение данной инициативы в действие не были использованы средства из государственного бюджета. Поддержка данной инициативы осуществлялась благодаря содействию международных доноров.

Необходимость привлечения международных доноров обусловлена тем, что в апреле 2020 года, в связи с пересмотром государственного бюджета, ФГИУ был лишен средств на реализацию предусмотренных законодательством полномочий, в том числе на осуществление реформы оценочной отрасли.

В январе 2020 года Фонд госимущества ликвидировал посреднические площадки по оценке недвижимого имущества. Благодаря запуску бесплатного электронного сервиса внесения информации в Единую базу данных отчетов об оценке, а также ликвидации посреднических схем Фонду удалось сэкономить для граждан около 800 млн грн по итогам 2020 года.