У Фонді держмайна назвали дату запуску сервісу електронних довідок про оціночну вартість

Повідомляється, що Фонд державного майна України провів необхідні технічні роботи та готовий до введення в експлуатацію послуги електронного визначення оціночної вартості, а також автоматичного формування електронних довідок про оціночну вартість об’єкта нерухомості в II кварталі 2021 року.

У Фонді підкреслюють, що на впровадження даної ініціативи в дію не було використано кошти з державного бюджету. Підтримка даної ініціативи здійснювалася завдяки сприянню міжнародних донорів.

Необхідність залучення міжнародних донорів обумовлена тим, що у квітні 2020 року, у зв'язку з переглядом державного бюджету, ФДМУ був позбавлений коштів на реалізацію передбачених законодавством повноважень, в тому числі на здійснення реформи оціночної галузі.

У січні 2020 року Фонд держмайна ліквідував посередницькі майданчики з оцінки нерухомого майна. Завдяки запуску безкоштовного електронного сервісу внесення інформації до Єдиної бази даних звітів про оцінку, а також ліквідації посередницьких схем Фонду вдалося зекономити для громадян близько 800 млн грн за підсумками 2020 року.