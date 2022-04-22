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Techiia Foundation передала очередную партию помощи пограничникам, - ГПСУ

Новина українською →
Пятница 22 апреля 2022 14:12
Techiia Foundation передала очередную партию помощи пограничникам, - ГПСУ Фото: Techiia Foundation передала очередную партию помощи пограничникам (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Охранять государственную границу Украины помогают в том числе волонтерские и общественные организации. Очередную такую партию пограничники получили от ГО Techiia Foundation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

"Поступающая помощь будет способствовать победе Украины над российским агрессором", - убеждены в службе.

В частности, пограничники благодарны за помощь ГО Techiia Foundation и ее руководителю Олегу Кроту. Приобретенные и поставленные этой организацией вещи очень важны для выполнения задач военнослужащими в районах, где ведутся боевые действия, и сохранении жизни защитников.

"Стоит отметить, что после полномасштабного вторжения россии в Украину Techiia Foundation собирают запросы защитников Украины и организуют доставку помощи в необходимые точки", - подчеркивают в ГПСУ.

При этом различные порталы признают организацию среди подтвержденных фондов, которые занимаются пожертвованиями для Украины во время войны.

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