Фонд соцстраха компенсирует половину зарплаты за время изоляции от COVID-19

Фото: Центр социальных служб (kmu.gov.ua)

В больничном листе нужно указать причину нетрудоспособности - изоляция от COVID-19

Перечень причин временной нетрудоспособности, за которыми Фонд социального страхования Украины осуществляет финансирование пособий, дополнена изоляцией от COVID-19. По этом сообщает пресс-служба фонда.

Как отметили в пресс-службе, по соответствующим больничным листам Фонд осуществит компенсацию 50% утраченного заработка независимо от продолжительности страхового стажа, начиная с шестого дня нетрудоспособности (первые 5 дней финансирует работодатель).

Право на такую помощь от ФССУ имеют застрахованные лица за период пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под медицинским наблюдением.

"Выдача больничных листов, которые являются исключительным основанием для начисления указанных выплат от Фонда, на сегодня нормирована", - отметили в пре-службе.

Для финансирования помощи, на основании полученного от работника больничного листка с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19-11" работодатель оформляет заявление-расчет, в котором указывает причину нетрудоспособности - 11, то есть изоляция от COVID-19.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров внес изменения в бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2020 год. Согласно решению, доходная часть бюджета фонда увеличена до 20,950 млрд грн за счет 6 млрд грн из государственного бюджета.

Отметим, согласно измененному макропрогнозом, который 29 марта утвердил Кабинет министров, реальный ВВП Украины упадет в 2020 году на 4,8%, в то время как ранее ожидался рост на 3,7%. Средняя номинальная зарплата составит 10,7 тыс. грн (ожидалось 12,5 тыс. грн), безработица вырастет до 9,4% (прогнозировалось 8,1%).