Фонд розвитку ОПЕК залучив 1 млрд доларів шляхом продажу своїх перших облігацій

За даними Reuters, Фонд міжнародного розвитку ОПЕК, створений урядами країн-членів Організації країн-експортерів нафти майже 50 років тому, залучив 1 млрд доларів шляхом продажу своїх перших в історії облігацій.

Кошти, отримані від реалізації цінних паперів, призначені для проєктів сталого розвитку у галузі продовольчої безпеки, охорони здоров’я, інфраструктури, освіти, зайнятості та відновлюваних джерел енергії.

Трирічна облігація, процентна ставка за якою становитиме 4,5%, буде також класифікована як облігація "сталого розвитку". Це позначення робить облігації привабливішими для інвесторів, які прагнуть використовувати свої ресурси з більшою користю для довкілля та суспільства.

"Центральні банки країн Близького Сходу, Європи та Азії та інші офіційні установи, зокрема зі США, сформували 62% покупців облігацій. Комерційні банки склали ще 19%, управлінці активами, страхові та пенсійні фонди - решту. У географічному плані 52% покупців були з Європи, Близького Сходу та Африки, 27% - з Азіатсько-Тихоокеанського регіону та 21% - з Північної Америки", - повідомила керівник відділу фінансування Фонду ОПЕК Мартіна Міллс Янсен.

Reuters нагадує, що спочатку Фонд планував продати облігації у 2022 році, але відклав свої плани, коли глобальний стрибок відсоткових ставок, спричинений інфляцією та війною в Україні, збудив ринки фінансування. Однак цьогоріч ситуація стала спокійнішою, що призвело до великої кількості емісій по всьому світу і дозволило Фонду ОПЕК піти на велику угоду.

"Фонд ОПЕК наразі планує щорічно випускати облігації, номіновані у доларах. Однією з умов є те, що Фонд інвестує лише у країни, які не є членами ОПЕК", - уточнила агенція.