Фонд развития ОПЕК привлек 1 млрд долларов путем продажи своих первых облигаций

По данным Reuters, Фонд международного развития ОПЕК, созданный правительствами стран-членов Организации стран-экспортеров нефти почти 50 лет назад, привлек 1 млрд долларов путем продажи своих первых в истории облигаций.

Денежные средства, полученные от реализации ценных бумаг, предназначены для проектов устойчивого развития в области продовольственной безопасности, здравоохранения, инфраструктуры, образования, занятости и возобновляемых источников энергии.

Трехлетняя облигация, процентная ставка по которой будет составлять 4,5%, также классифицируется как облигация "устойчивого развития". Это обозначение делает облигации более привлекательными для инвесторов, стремящихся использовать свои ресурсы с большей пользой для окружающей среды и общества.

"Центральные банки стран Ближнего Востока, Европы и Азии и другие официальные учреждения, в том числе из США, сформировали 62% покупателей облигаций. Коммерческие банки составили еще 19%, управленцы активами, страховые и пенсионные фонды - остальные. В географическом плане 52% покупателей были из Европы, Ближнего Востока и Африки, 27% - из Азиатско-Тихоокеанского региона и 21% - из Северной Америки», - сообщила руководитель отдела финансирования Фонда ОПЕК Мартина Миллс Янсен.

Reuters напоминает, что сначала Фонд планировал продать облигации в 2022 году, но отложил свои планы, когда глобальный скачок процентных ставок, вызванный инфляцией и войной в Украине, всколыхнул рынки финансирования. Однако ситуация в этом году стала более спокойной, что привело к большому количеству эмиссий по всему миру и позволило Фонду ОПЕК пойти на большое соглашение.

"Фонд ОПЕК сейчас планирует ежегодно выпускать облигации, номинированные в долларах. Одним из условий является то, что Фонд инвестирует только в страны, не являющиеся членами ОПЕК", - уточнило агентство.