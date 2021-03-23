Фонд уряду Росії заявив про інвестування в Telegram

Російський урядовий фонд прямих інвестицій (РФПІ) заявив про інвестування в месенджер Telegram. Разом з РФПІ інвестицію зробив арабський фонд Mubadala Investment Company.

"Фонд брав участь в інвестиції в Telegram спільно з Mubadala Investment Company", - розповів представник російського фонду.

Яку саме суму РФПІ інвестував в Telegram, представник російського урядового фонду не розповів. Водночас засновник месенджера Павло Дуров повідомив, що компанії вдалося залучити від продажу бондів понад 1 млрд доларів.

"Ще одна гарна новина - я радий, що Telegram зібрав понад 1 млрд доларів, продавши облігації деяким з найбільших і найбільш обізнаних інвесторів з усього світу. Це дозволить Telegram продовжити глобальне зростання, зберігаючи при цьому свої цінності і незалежність", - написав Дуров у своєму Telegram-каналі.

Однак він не уточнив, хто саме інвестував в Telegram.