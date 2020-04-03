Фонд Порошенко восстановил для киевской больницы скорой помощи еще 8 аппаратов ИВЛ

"Благотворительный фонд Порошенко" восстановил для Киевской городской клинической больницы еще 8 аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Как отмечается на сайте, заведующий отделением интенсивной терапии Игорь Малыш поблагодарил за помощь и сообщил, что со времени передачи предыдущих двух аппаратов они уже помогли спасти жизнь 15-ти пациентов.

"Аппараты, которые нам передали неделю назад, уже 15 человек, пациентов находились на вентиляции. То есть за это время мы сделали много. Все это пойдет дальше в работу, и я выражаю вам большую благодарность от коллектива отделения интенсивной терапии за то, что вы нас поддерживали и поддерживаете. Этим аппаратам больше 10-ти лет и им нужен был капитальный ремонт. И вот благодаря Фонду этот ремонт проведен. То есть заменили все электронику, заменили двигатели, турбины в этих аппаратах – это, можно сказать, абсолютно новые аппараты, которые прослужат еще не меньше 10-ти лет", - сказал Малыш.

В свою очередь, директор коммунального предприятия "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" Александр Ткаченко отметил, что это оборудование крайне необходимо для лечения людей с поражениями легких и осложнением коронавірусної болезни.

"Коллектив анестезиологов, реаниматологов имеет большой опыт искусственной вентиляции легких. Больше, чем наша больница скорой помощи, пожалуй, нигде не проводится такое количество. Ежедневно около 20-ти больных на искусственной вентиляции легких. Наши врачи имеют большой профессиональный опыт, знают, какую вентиляцию нужно делать, которого больного каким аппаратом лучше и так далее. Дай Бог, чтобы больных не было вообще и никто к нам не поступил. Но больница готова помогать", - сказал он.

В то же время, Марина Порошенко, которая уже второй раз за последние недели побывала в этой больнице, отметила, что помощь врачам сегодня - это приоритет, ведь медики находятся на переднем крае борьбы с эпидемией.

"Для Фонда Порошенко приоритетом является помощь врачам, которые сейчас на передовой защиты украинского населения от коронавирус. К сожалению, сегодня уже 30 врачей заболели. Фонд Порошенко делает все необходимое для того, чтобы защитить наших врачей. Мы уже профинансировали поставки и защитных очков, и 700 тысяч масок, 70 тысяч защитных медицинских костюмов. Мы их передаем в больницы по всей Украине. И рентген-аппараты, которые помогают быстро диагностировать воспаление легких и назначить правильное лечение", - сказала Марина Порошенко.

Она также сообщила, что кроме 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые уже переданы в столичную больницу, сейчас уже восстанавливаются пять аппаратов ИВЛ для Николаевской и Ивано-Франковской областей.

Напомним, что Фонд Порошенко также профинансировал восстановление 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для Киевской больницы скорой помощи и передал комплекта реанимационного оборудования в больницы Днепра, Львова, Одессы, Винницы, Тернополя. В ближайшее время на средства Фонда будут восстановлены аппараты ИВЛ в Винницкой областной детской больницы и больницы в Николаеве.

Фонд также помогает людям, которые нуждаются в особой заботе во время карантина - малообеспеченным, пожилым людям, людям с инвалидностью, многодетным семьям, семьям погибших воинов и ветеранам АТО/ООС. Более 10 тысяч продуктовых наборов за счет средств Фонда Порошенко поступают в регионы страны.