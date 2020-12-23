Фонд Порошенко с волонтерами передают в больницы 50 кислородных концентраторов

50 кислородных концентраторов в ближайшие дни получат украинские больницы, которые купили на средства Фонда Порошенко и волонтерских пожертвований. Это очередная партия кислородного оборудования, а до конца года ожидают еще 20 концентраторов.

Об этом заявил пятый президент Петр Порошенко, передает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Как я и обещал - только завершились выборы, наша мощная команда продолжила поиск и доставку в Украину наиболее востребованного в настоящее время медицинского оборудования. Это кислородные концентраторы, которых критически не хватает в украинских больницах. Несмотря на то, что у власти было 10 месяцев для того, чтобы обеспечить кислородом, воздухом, правом дышать тех, кто заболел этой страшной болезнью", - подчеркнул Порошенко.

Он также поблагодарил всех, кто приобщился к благотворительной деятельности фонда и ГО "Справа громад".

"Спасибо каждому, кто прислал свои собственные деньги для того, чтобы это стало возможным. Мне как человеку, который сам переболел коронавирусом, невыносимо больно слышать истории о том, что тяжелым больным не хватает кислорода, и люди сбиваются с ног в поисках кислородных концентраторов для своих родных, близких, друзей", - сказал Порошенко.

Каждый из концентратов дает возможность одновременно работать минимум с двумя пациентами. Сразу же после того, как они были разгружены, они уедут и на фронт, и на Восток, и в медицинские госпитали, и в больницы.

"Везде по Украине тем, кто борется с ковидом. Ибо то, что происходит сейчас, иначе как издевательством не назовешь - медикам посекундно тарифицируют работу с ковидными больными, и в реальности эта надбавка составляет 25 - отнюдь не 300% от и без того невысокой зарплаты врача", - подчеркивает Порошенко.

Он также убежден, что власть должна предусмотреть бесплатную вакцинацию украинцев от коронавируса.

"В бюджете следующего года объем финансов, предусмотренный на закупку вакцин - это капля в море от реальных потребностей. Даже сегодня власть откровенно манипулирует статистикой, поскольку не умеет быть честной с обществом. Мы не знаем реальной картины распространения коронавируса в Украине. Но, к сожалению, Украина занимает высокие места в антирейтинге и относительно активных больных, и по смертности, и по темпам распространения болезни", - отмечает Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко совместно с компанией Roshen и волонтерами с первых дней пандемии обеспечивают медиков защитными костюмами - в больнице передали свыше 157 тысяч штук. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины свыше 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

В октябре благодаря льготному кредиту от Международного инвестиционного банка началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников. Roshen и Фонд Порошенко профинансировали изготовление первой партии медицинской одежды.

Сейчас в приоритете Фонда Порошенко и волонтеров - закупка кислородного оборудования для больных коронавирусом.