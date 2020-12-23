Фонд Порошенка з волонтерами передають у лікарні 50 кисневих концентраторів

50 кисневих концентраторів найближчими днями отримають українські лікарні, їх купили коштом Фонду Порошенка та волонтерських пожертв. Це чергова партія кисневого обладнання, а до кінця року очікують ще 20 концентраторів.

Про це заявив п'ятий президент Петро Порошенко, передає прес-служба "Європейської солідарності".

"Як я і обіцяв - тільки-но завершились вибори, наша потужна команда продовжила пошук та доставку в Україну найбільш затребуваного на цей час медичного обладнання. Це кисневі концентратори, яких критично не вистачає в українських лікарнях. Попри те, що у влади було 10 місяців для того, щоби забезпечити киснем, повітрям, правом дихати тих, хто захворів на цю страшну хворобу", - наголосив Порошенко.

Він також подякував усім, хто долучився до благодійної діяльності фонду та ГО "Справа громад".

"Дякую кожному, хто надіслав свої власні гроші для того, щоби це стало можливим. Мені як людині, яка сама перехворіла на коронавірус, нестерпно боляче чути історії про те, що важким хворим бракує кисню, і люди збиваються з ніг у пошуках кисневих концентраторів для своїх рідних, близьких, друзів", - сказав Порошенко.

Кожен з концентратів дає можливість одночасно працювати мінімум з двома пацієнтами. Одразу ж після того, як вони були розвантажені, вони поїдуть і на фронт, і на Схід, і в медичні шпиталі, і в лікарні.

"Всюди по Україні тим, хто бореться з ковідом. Бо те, що відбувається зараз, інакше як знущанням не назвеш - медикам посекундно тарифікують роботу з ковідними хворими, і в реальності ця надбавка становить 25 - аж ніяк не 300% від і без того невисокої зарплати лікаря", - наголошує Порошенко.

Він також переконаний, що влада має передбачити безоплатну вакцинацію українців від коронавірусу.

"В бюджеті наступного року обсяг фінансів, передбачений на закупівлю вакцин - це крапля в морі від реальних потреб. Навіть станом сьогодні влада відверто маніпулює статистикою, оскільки не вміє бути чесною із суспільством. Ми не знаємо реальної картини поширення коронавірусу в Україні. Але, на жаль, Україна займає високі місця в антирейтингу і щодо активних хворих, і щодо смертності, і щодо темпів поширення хвороби", - констатує Порошенко.

Як відомо, Фонд Порошенка спільно з компанією Roshen і волонтерами з перших днів пандемії забезпечують медиків захисними костюмами - в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів.

У жовтні завдяки пільговому кредиту від Міжнародного інвестиційного банку розпочалося вітчизняне виробництво високоякісних захисних костюмів для медпрацівників. Roshen та Фонд Порошенка профінансували виготовлення першої партії медичного одягу.

Наразі у пріоритеті Фонду Порошенка та волонтерів - закупівля кисневого обладнання для хворих на коронавірус.