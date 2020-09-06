Фонд Порошенко передал средства защиты от COVID-19 студентам с инвалидностью

Фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)

Марина Порошенко передала средства защиты от коронавируса университету "Украина"

Благотворительный фонд Петра Порошенко передал студентам университета "Украина" средства защиты от коронавируса. По словам Марины Порошенко, этот университет - один из немногих вузов, который создает все условия для обучения людей с инвалидностью. Об этом сообщает сайт "Европейской солидарности".

"Это стало традицией для Фонда Порошенко - заботиться о безопасности студентов и всех украинцев. Сегодня мы передали и средства личной безопасности - это маски и санитайзеры для университета, чтобы студенты могли лучше учиться и получать новые знания, чтобы потом вся страна гордилась такими замечательными специалистами, которые выходят из этих стен. Для меня лично важно, что именно инклюзивное образование, которое является философией этого заведения, распространится на все другие учебные заведения по всей Украине", - заявила Марина Порошенко.

По словам президента университета "Украина" Петра Таланчука, сейчас в вузе учится около тысячи людей с инвалидностью.

Как известно, "Европейская солидарность" в парламенте требует от власти ввести страхование работников сферы образования от коронавирус, а также ввести дополнительную оплату труда в случае дополнительной нагрузки на педагогов в связи с пандемией. Депутаты уже зарегистрировали соответствующие законопроекты.

Напомним, с начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией Roshen и волонтерами закупили более 130 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч антивирусных очков, больше 50 тысяч швейцарских ИФА-тестов Roche.

Кроме того, фонд профинансировал закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, а также покупку свыше 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий.

Всего у Порошенко в 2020 году на борьбу с пандемией коронавирус уже потрачено более ста миллионов гривен.